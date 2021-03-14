В России может появиться "кешбэк" для инвесторов

Правительство России совместно с профильными министерствами разрабатывает программу инвестиционного роста "Новый инвестиционный цикл", об этом сообщает РБК.

Её запуск анонсировал в январе премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас рассматривается четыре проекта: изменения в режим защиты вложений капитала, подготовка условий для запуска инвестиционных проектов в регионах России, перепроектирование правил промышленного строительства и новые механизмы финансирования инвестпроектов.

Реформы направлены в поддержку среднего и крупного частного бизнеса. В последние годы объём инвестиций снижается, поэтому ключевым моментом повестки станет совершенствование режима инвестиционных соглашений — СЗПК 2.0. Основными плюсами для инвесторов являются гарантии регулирования и возможность возмещения затрат на инфраструктуру, своеобразный кешбэк.

"В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэком", — отметил источник издания, близкий к правительству.

Минэкономразвития рассматривает возможность использования как субсидий на компенсацию, так и налоговый вычет или же их комбинацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций.

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