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Центр "Вектор" намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

Сейчас препарат проходит клинические исследования на добровольцах.

14 марта 2021, 21:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" занимается разработкой новой вакцины от оспы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В настоящее время препарат проходит клинические испытания, его регистрация запланирована в 2021 году. В исследованиях вакцины участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

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Отмечается, что новый препарат безопаснее уже существующих аналогов, так как с помощью методов генной инженерии удалось "выключить" шесть опасных генов. Вакциной можно будет прививать людей с ослабленным иммунитетом. Также она обладает оптимальной генетической композицией для создания иммунного ответа.

Натуральная оспа является единственной на данный момент инфекцией, которую удалось одолеть благодаря программе глобальной вакцинации. Это произошло в 1980 году. Последний случай заражения был выявлен в 1977 году в Сомали. В настоящее время исследованием вируса занимаются только центр "Вектор" и Центр по контролю и профилактике заболеваний в американском городе Атланта.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании в России вакцины от аллергии на орехи.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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