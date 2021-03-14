Центр "Вектор" намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Сейчас препарат проходит клинические исследования на добровольцах.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" занимается разработкой новой вакцины от оспы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В настоящее время препарат проходит клинические испытания, его регистрация запланирована в 2021 году. В исследованиях вакцины участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.
Отмечается, что новый препарат безопаснее уже существующих аналогов, так как с помощью методов генной инженерии удалось "выключить" шесть опасных генов. Вакциной можно будет прививать людей с ослабленным иммунитетом. Также она обладает оптимальной генетической композицией для создания иммунного ответа.
Натуральная оспа является единственной на данный момент инфекцией, которую удалось одолеть благодаря программе глобальной вакцинации. Это произошло в 1980 году. Последний случай заражения был выявлен в 1977 году в Сомали. В настоящее время исследованием вируса занимаются только центр "Вектор" и Центр по контролю и профилактике заболеваний в американском городе Атланта.
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