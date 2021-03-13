Гинцбург анонсировал разработку вакцины от аллергии на орехи в России
Также идут испытания препаратов для подавления устойчивости к антибиотикам.
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В России разрабатывают вакцину от аллергии на орехи, об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Соловьёв Live".
По его словам, исследования ведутся в Институте иммунологии под руководством академика РАН, профессора Рахима Хаитова.
Гинцбург добавил, что в центре Гамалеи также разрабатываются препараты для подавления устойчивости к антибиотикам. Специалист отметил, что в период пандемии коронавируса пациенты гибли в стационарах после заражения внутрибольничными инфекциями, которые полностью антибиотикорезистентны.
"У нас уже в течение десяти последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы", — пояснил академик РАН.
В настоящее время разработка находится в третьей стадии клинических испытаний, они проходят успешно. Гинцбург выразил надежду, что уже через год появятся конкретные результаты.
Ранее в России был анонсирован скорый выпуск вакцины от аллергии на кошек. Препарат может быть доступен для населения уже в 2023 году. Учёные рассчитывают, что у него не будет противопоказаний.
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