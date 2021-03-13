Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гинцбург анонсировал разработку вакцины от аллергии на орехи в России

Также идут испытания препаратов для подавления устойчивости к антибиотикам.

13 марта 2021, 20:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России разрабатывают вакцину от аллергии на орехи, об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Соловьёв Live".

По его словам, исследования ведутся в Институте иммунологии под руководством академика РАН, профессора Рахима Хаитова.

Гинцбург добавил, что в центре Гамалеи также разрабатываются препараты для подавления устойчивости к антибиотикам. Специалист отметил, что в период пандемии коронавируса пациенты гибли в стационарах после заражения внутрибольничными инфекциями, которые полностью антибиотикорезистентны.

Глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V"

Глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V"

"У нас уже в течение десяти последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы", — пояснил академик РАН.

В настоящее время разработка находится в третьей стадии клинических испытаний, они проходят успешно. Гинцбург выразил надежду, что уже через год появятся конкретные результаты.

Ранее в России был анонсирован скорый выпуск вакцины от аллергии на кошек. Препарат может быть доступен для населения уже в 2023 году. Учёные рассчитывают, что у него не будет противопоказаний.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

К ноябрю 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса 70% россиян

сегодня в 19:38

Профессор центра Гамалеи Бутенко спрогнозировал развитие ситуации с коронавирусом весной

19 февраля, 00:25

В России начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных

сегодня в 18:59

В Госдуме оценили прогноз Кравчука о конфликте в Донбассе: Скоро сигнал в космос пошлют о помощи

сегодня в 21:21

"Ковид на спад пойдёт, а то надоело:" Под Калугой на Масленицу сожгли гигантский "замок корона-людоеда" — видео

сегодня в 21:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1