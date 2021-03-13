Глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V"
Ранее он отметил, что препарат одинаково эффективен для людей всех возрастов.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Длительность действия вакцины от коронавируса "Спутник V" может составить более двух лет. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной. Мы надеемся, что два года и более", — сказал специалист в эфире программы "Соловьёв Live".
Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.
Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Вакцина поспособствовала формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран.
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