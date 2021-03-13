Глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V"

"Продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной. Мы надеемся, что два года и более", — сказал специалист в эфире программы "Соловьёв Live".

Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.