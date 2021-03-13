Гинцбург: Вакцина "Спутник лайт" почти готова к использованию
В настоящее время идёт её регистрация как отдельного препарата.
Фото © ТАСС / Zuma
Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" практически готова к применению, об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать", — отметил он в интервью на ютуб-канале "Соловьёв Live".
По словам специалиста, "Спутник лайт" — это первый компонент "Спутника V", сейчас идёт его регистрация как отдельного препарата.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V". В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом.
Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.
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