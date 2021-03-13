Гинцбург: Вакцина "Спутник лайт" почти готова к использованию

Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" практически готова к применению, об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать", — отметил он в интервью на ютуб-канале "Соловьёв Live".

По словам специалиста, "Спутник лайт" — это первый компонент "Спутника V", сейчас идёт его регистрация как отдельного препарата.

Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.

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