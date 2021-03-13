В России начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных
По идее, нет каких-либо особых противопоказаний, но нужны дополнительные тесты.
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале отдельных исследований вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, у людей с таким заболеванием нет противопоказаний к препарату, кроме случаев химиотерапии.
"Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток", — пояснил Гинцбург в эфире программы "Соловьёв Live".
Такие препараты не повредят больному. Но, как отметил Гинцбург, не будет достигнут эффект вакцинации.
Ранее Лайф подробно рассказывал о том, что не так с вакциной AstraZeneca.
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