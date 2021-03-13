Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных

По идее, нет каких-либо особых противопоказаний, но нужны дополнительные тесты.

13 марта 2021, 18:59
<p>Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT</p>

Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале отдельных исследований вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, у людей с таким заболеванием нет противопоказаний к препарату, кроме случаев химиотерапии.

"Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток", — пояснил Гинцбург в эфире программы "Соловьёв Live".

Такие препараты не повредят больному. Но, как отметил Гинцбург, не будет достигнут эффект вакцинации.

Гинцбург заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов

Гинцбург заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов

Ранее Лайф подробно рассказывал о том, что не так с вакциной AstraZeneca.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1