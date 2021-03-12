Что не так с "Астразенекой": врачи прокомментировали сообщения о тромбозах после вакцинации в Европе

Сразу в нескольких странах появились данные о смерти пациентов, привитых "оксфордской" вакциной. Упоминается, что у них возникли тяжелейшие проблемы с кровеносными сосудами.

Сообщения об умерших в Европе после вакцинации препаратом от AstraZeneca ещё не означают, что он опасен, заявил в интервью Лайфу доктор медицинских наук, врач Антон Ершов. Он подчеркнул, что речь на сегодняшний день идёт о единичных случаях, в то время как объёмы поставок этой вакцины исчисляются миллионами доз.

— Это приравнивается к очень редким осложнениям, никакой критичности в этом нет, — сказал медик.

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Напомним, речь идёт о вакцине AZD1222, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Последние новости о вакцинации в ЕС вынудили сразу несколько стран либо отказаться от этого препарата вообще, либо прекратить использование доз из одной конкретной партии.

В начале марта 2021 года стало известно, что в Австрии 49-летняя женщина скончалась через десять дней после введения AZD1222 от тяжёлых нарушений свёртываемости крови. У ещё одной пациентки возрастом 35 лет развилась лёгочная эмболия, это образование сгустков в лёгочных артериях. К счастью, сообщается, что она идёт на поправку.

3 марта пришла печальная новость из Эстонии: 31-летний спасатель умер после вакцинации "Астразенекой". В данном случае о проблемах с сосудами не говорится. По опубликованным данным, у мужчины поднялась температура, начались головные боли, спустя десять дней его госпитализировали, и вскоре после этого его не стало. Ранее появились данные о смерти четверых пожилых привитых эстонцев. Отмечается, что у них не было никаких побочных эффектов, но были заболевания сердца и сосудов.

Как пишет BBC, в Италии 50-летний вакцинированный мужчина умер от тромбоза глубоких вен. Европейское агентство лекарственных средств заявило, что среди привитых европейцев зафиксировали в общей сложности 30 случаев тромбоэмболии.

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Похожая ситуация складывается и за пределами Европы. В Южной Корее, где тоже прививают "Астразенекой", умерли после вакцинации двое пациентов. Одному из них было 50 лет, у него возникла сердечная недостаточность, было затруднённое дыхание. Другому было 63, и он страдал цереброваскулярными заболеваниями — это нарушения мозгового кровообращения. В момент вакцинации он проходил лечение в больнице. После прививки у него была высокая температура, он жаловался на боли по всему телу, в итоге скончался, как сообщается, от пневмонии.

В ВОЗ подчёркивают, что связь между этими смертями и вакцинацией AZD1222 не доказана. Тем не менее уже более десятка стран решили пока не прививать своих граждан этим препаратом. Стоит упомянуть, что ту партию, из которой брали дозы для скончавшихся австрийцев, отправили в 17 государств. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург отказались от этой партии. Италия, а вслед за ней и Румыния прекратили вакцинацию "Астразенекой" из другой партии. Дания приостановила использование этого препарата полностью. По словам главы Минздрава страны Магнуса Хеунике, это решение принято "после сигнала о возможном серьёзном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови". Примеру Дании последовала Норвегия.

— Из-за сообщения о смерти в Дании в результате образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия решила приостановить вакцинацию вакциной AstraZeneca, — сказано на официальном сайте Норвежского института общественного здоровья.

Тромб — это сгусток в кровеносном сосуде, который мешает кровотоку. Обычно это реакция на повреждение сосуда, но у многих людей организм чрезмерно предрасположен к такому процессу, и у них тромбы возникают, как говорится, по поводу и без повода. В медицине это называется тромбофилией. Сгустки в сосудах могут образоваться после введения абсолютно любой вакцины, подчеркнул доктор медицинских наук Антон Ершов.

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— Когда к нам попадает любой антиген — бактерия, вирус, вакцина — то одним из защитных механизмов является ограничение этого очага воспаления, и этот механизм очень схож с тромбообразованием. Организм генетически здорового человека успешно справляется с риском повышенного тромбообразования, но у людей с какой-то патологией гемостаза введение антигена может спровоцировать тромбообразование, — объяснил врач.

Если человек знает о том, что у него есть склонность к образованию тромбов, то это повод задаться вопросом о целесообразности вакцинации, признаёт он.

— Лучше индивидуально с врачом решать, чтобы взвесить соотношение возможного вреда и возможной пользы вакцины. И если возможный вред преобладает над возможной пользой, то ни в коем случае не вакцинироваться. Это общий закон вакцинации, — отметил Ершов.

Он также упомянул, что вакцина от AstraZeneca по своей структуре довольно схожа с российским "Спутником V", но это, с его точки зрения, не повод сомневаться в безопасности отечественного препарата. Напомним, британская AZD1222 сделана на основе генетически модифицированных аденовирусов шимпанзе, в которые "вмонтированы" гены знаменитого S-белка — коронавирусного "шипа". "Спутник V" — это тоже ген-"спайка" внутри аденовирусного "тела". Лайф обратился к кардиологу, сердечно-сосудистому хирургу Владимиру Хорошёву с вопросом о том, как российские "сердечники" переносят прививку, разработанную в центре Гамалеи.

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— Переносят. Я общаюсь с людьми, которые уже вакцинировались и даже которые когда-то подвергались хирургическому вмешательству по поводу сосудистых заболеваний, а при этом всегда страдает и система свёртывания крови, поэтому однозначно да, надо вакцинироваться, — заявил он.

Кардиолог также выразил убеждение, что ковид настолько опасная болезнь, что риск тяжёлых последствий и даже смерти от этой инфекции в любом случае гораздо выше, чем риск побочных эффектов после прививки.

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