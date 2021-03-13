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Совбез Молдавии рекомендовал ввести в стране режим ЧП из-за коронавируса

Причиной такого решения является, конечно же, коронавирус.

13 марта 2021, 18:06

Фото © Pixabay

Высший совет безопасности Молдавии настоятельно рекомендует ввести на две недели карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

"Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трёх дней разработать список ограничений", — заявила Санду на брифинге.

Президент и Совбез пришли к выводу о необходимости изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью, введя в него эпидемиологов и врачей, а также создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Совбез настаивает на жизненной необходимости создания пунктов диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. Президент, в свою очередь, добавила, что также очень важно облегчить получение гражданами статуса безработного и предусмотреть компенсацию для тех, кого ограничения оставят без зарплаты.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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