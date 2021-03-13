Совбез Молдавии рекомендовал ввести в стране режим ЧП из-за коронавируса

Президент и Совбез пришли к выводу о необходимости изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью, введя в него эпидемиологов и врачей, а также создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Совбез настаивает на жизненной необходимости создания пунктов диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. Президент, в свою очередь, добавила, что также очень важно облегчить получение гражданами статуса безработного и предусмотреть компенсацию для тех, кого ограничения оставят без зарплаты.