В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca

Троим медикам норвежской клиники потребовалась госпитализация в связи с образовавшимися в сосудах тромбами. Как сообщает издание Aftenposten, все они ранее прививались вакциной от компании AstraZeneca.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьёзных случаях образования тромбов у трёх молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", — заявили в Норвежском институте здравоохранения.

Вместе с тем Норвежское агентство по лекарствам проводит расследование в связи с участившимися случаями тромбоза. Пока там не спешат связывать это с вакцинацией препаратом AstraZeneca, но рекомендуют внимательно следить за здоровьем тем, кто был привит недавно.