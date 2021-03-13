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В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca

Федеральное агентство по лекарствам проводит расследование.

13 марта 2021, 16:45
<p>Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT</p>

Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT

Троим медикам норвежской клиники потребовалась госпитализация в связи с образовавшимися в сосудах тромбами. Как сообщает издание Aftenposten, все они ранее прививались вакциной от компании AstraZeneca.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьёзных случаях образования тромбов у трёх молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", — заявили в Норвежском институте здравоохранения.

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Вместе с тем Норвежское агентство по лекарствам проводит расследование в связи с участившимися случаями тромбоза. Пока там не спешат связывать это с вакцинацией препаратом AstraZeneca, но рекомендуют внимательно следить за здоровьем тем, кто был привит недавно.

Ранее десять стран, в том числе и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Последним такое решение принял Таиланд. Там заявили, что намерены дождаться результатов исследования препарата, к которым уже приступили учёные некоторых стран. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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