В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca
Федеральное агентство по лекарствам проводит расследование.
Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT
Троим медикам норвежской клиники потребовалась госпитализация в связи с образовавшимися в сосудах тромбами. Как сообщает издание Aftenposten, все они ранее прививались вакциной от компании AstraZeneca.
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьёзных случаях образования тромбов у трёх молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", — заявили в Норвежском институте здравоохранения.
Вместе с тем Норвежское агентство по лекарствам проводит расследование в связи с участившимися случаями тромбоза. Пока там не спешат связывать это с вакцинацией препаратом AstraZeneca, но рекомендуют внимательно следить за здоровьем тем, кто был привит недавно.
Ранее десять стран, в том числе и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Последним такое решение принял Таиланд. Там заявили, что намерены дождаться результатов исследования препарата, к которым уже приступили учёные некоторых стран. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.
Выбор редакции
В Петербурге за период пандемии коронавируса скончалось 67 медработников
Пять стран призвали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса
В Евросоюзе произошёл раскол из-за "воинственного подхода" к России
Хоккеист молодёжного "Динамо" попал в реанимацию после удара шайбой по голове — видео
На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп — видео
Комментариев: 0