Врачи рассказали, что нельзя делать при боли в желудке

Боли в желудке являются знакомой многим проблемой, но многие пытаются унять её с помощью различных лекарств, которые не выписывал врач. Специалисты Национальной медицинской библиотеки США рассказали изданию 20 minutos, что эта ошибка может обернуться ещё большими проблемами.

При болях в желудке медики советуют отказаться от всего жирного, жареного и солёного, а также отказаться от употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов. Для облегчения боли в желудке также рекомендуется пить побольше воды и увеличить долю богатых клетчаткой продуктов в рационе. Ещё можно включить в него натуральный анальгетик, коим является настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством.

А вот чего врачи точно не рекомендуют, так это принимать горстями разные лекарства, не проконсультировавшись перед этим со своим лечащим врачом, что может нанести организму дополнительный вред.

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