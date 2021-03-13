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Двоих выживших в катастрофе Ан-26 в аэропорту Алма-Аты направили в реанимацию

Подробности их состояния врачи пока не разглашают.

13 марта 2021, 14:28

Два человека, которые выжили при крушении самолёта Ан-26 в аэропорту Алма-Аты, находятся в реанимационном отделении. Об этом рассказали в пресс-службе городской клинической больницы № 4, куда их доставили.

"Да, они в реанимации", — цитирует ТАСС слова медиков в ответ на вопрос, где сейчас находятся пострадавшие. Но об их состоянии медики не стали давать комментарии.

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Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за отказавшего двигателя. Никто из 197 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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