Двоих выживших в катастрофе Ан-26 в аэропорту Алма-Аты направили в реанимацию

Два человека, которые выжили при крушении самолёта Ан-26 в аэропорту Алма-Аты, находятся в реанимационном отделении. Об этом рассказали в пресс-службе городской клинической больницы № 4, куда их доставили.

"Да, они в реанимации", — цитирует ТАСС слова медиков в ответ на вопрос, где сейчас находятся пострадавшие. Но об их состоянии медики не стали давать комментарии.

Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за отказавшего двигателя. Никто из 197 человек, находившихся на борту, не пострадал.

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