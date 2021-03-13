В Казахстане упал самолёт Ан-26 — видео

Самолёт Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Как сообщает пресс-служба авиагавани, в момент ЧП на борту находилось шесть человек.

"Сегодня около 17:20 при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, борт потерпел крушение в торце взлётно-посадочной полосы. Сейчас там работают спасательные службы. По словам очевидцев, самолёт принадлежит военным. В Управлении здравоохранения Алма-Аты сообщили, что четверо из шести находившихся на борту человек погибли. Ещё двоих доставили в больницу Илийского района.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Тюмени экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за отказавшего двигателя. Никто из 197 человек, находившихся на борту, не пострадал.

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