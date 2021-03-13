Болгарский журналист в папахе, с саблей и на коне приехал к зданию МИД "свататься" к Захаровой

Болгарский журналист, одетый в бурку с папахой и вооружённый игрушечным автоматом, был задержан столичной полицией у здания МИД РФ. Об этом инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на источники во внутренних органах.

"Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне", — говорится в сообщении.

После задержания журналист заявил, что весь этот цирк (буквально с конями) был устроен ради того, чтобы он мог эффектно сделать предложение представительнице МИД Марии Захаровой. Однако чуть позже на своей странице в "Инстаграме" он написал, что всё это было лишь поздравлением её же с Международным женским днём.

Полицейские изъяли у выступавших перед МИД игрушечные автоматы, сабли и другое оружие. Теперь болгарскому журналисту грозит административный штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство.

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