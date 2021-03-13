Раненую лису с капканом на лапе спасли в аэропорту Сургута — видео
Зверьку помог ветеринар, теперь животное в безопасности и скоро вернётся в лес.
Сотрудники аэропорта в Сургуте помогли молодой лисе, которая попалась в капкан и раненая бегала по парковке, поджимая переднюю лапу. Испуганного зверька поймали специалист-кинолог и охрана, которая заметила её во время патрулирования территории.
"Они освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили на осмотр к ветеринару для оказания медицинской помощи. Зверёк и не сопротивлялся, вёл себя спокойно и дружелюбно. После осмотра специалистом выяснилось, что это совсем молодая лисица, которой ещё нет и года", — говорится в сообщении паблика "Международный аэропорт Сургут" соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что рыжая красавица пока находится на лечении у частного специалиста, поскольку в Сургуте нет центра реабилитации диких животных, а спустя несколько дней она вернётся в лес.
А ещё Лайф рассказывал, как жители Подмосковья вышли на "спецоперацию" по поимке испуганного песца. Местные жители решили отыскать испуганного зверька, чтобы спасти от голодной смерти, диких собак или автомобилей. Также ранее жителей подмосковных Химок напугала гуляющая по улице рысь. Тогда на место приехали сотрудники ветеринарной службы, которым пришлось ловить хищника с помощью дротиков со снотворным.
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