Раненую лису с капканом на лапе спасли в аэропорту Сургута — видео

Сотрудники аэропорта в Сургуте помогли молодой лисе, которая попалась в капкан и раненая бегала по парковке, поджимая переднюю лапу. Испуганного зверька поймали специалист-кинолог и охрана, которая заметила её во время патрулирования территории.