Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
Площадь возгорания на месте ЧП составила 30 кв.м.
Фото © ТАСС / Яков Князев
Пять человек доставлены в больницу после взрыва газа и последовавшего за ним пожара в пункте выдачи интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об инциденте сообщили в МВД по республике.
"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортной, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек", — рассказали в министерстве.
Площадь возгорания на месте ЧП составила 30 кв.м. Региональная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Правоохранители выяснят, соблюдались ли в пункте выдачи товаров Wildberries требования пожарной безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что на заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей.
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