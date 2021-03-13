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Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Площадь возгорания на месте ЧП составила 30 кв.м.

13 марта 2021, 11:17
<p>Фото © ТАСС / Яков Князев</p>

Фото © ТАСС / Яков Князев

Пять человек доставлены в больницу после взрыва газа и последовавшего за ним пожара в пункте выдачи интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об инциденте сообщили в МВД по республике.

"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортной, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек", рассказали в министерстве.

Площадь возгорания на месте ЧП составила 30 кв.м. Региональная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Правоохранители выяснят, соблюдались ли в пункте выдачи товаров Wildberries требования пожарной безопасности.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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