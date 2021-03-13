"Пошли вразнос": Захарова прокомментировала блокировку российского контента IT-компаниями США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о блокировке американскими IT-компаниями контента из России. Речь идёт об ограничении доступа к документальному фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" на YouTube и частичной блокировке аккаунта телеканала "Крым 24" в "Инстаграме".

"Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик", — написала она в "Фейсбуке".

Она отметила, что таким образом американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией: сначала Google произвольно ввёл возрастное ограничение на размещение на YouTube данного фильма, а затем Instagram лишил телеканал "Крым 24" возможности публиковать тексты, помимо фотографий. Захарова убеждена, что такая цензура IT-гигантов приведёт к тому, что в мире станут "быстрее и жёстче вводить регулятивные ограничения" на действия данных платформ.

А ранее Лайф рассказывал, что сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube. Член Комитета верхней палаты по международным делам уверен, что сервис скоро "получит по заслугам".

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