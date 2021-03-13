У сотрудника Посольства Испании в Москве украли дипномера с машины

Неизвестные украли дипломатические номера с автомобиля сотрудника отдела советника внутренних дел при Посольстве Испании в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило обращение о снятии дипломатического автомобильного номера с машины Nissan Qashqai, принадлежащей работнику отдела советника внутренних дел при Посольстве Испании в Москве", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло на территории частной парковки усадьбы по адресу Вознесенский переулок 16/4. Полиция проводит проверку по данному факту.

Польские власти ранее обвинили российского дипломата в распространении коронавирусной инфекции.

Авторы