У сотрудника Посольства Испании в Москве украли дипномера с машины
Инцидент произошёл на парковке усадьбы в Вознесенском переулке.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Неизвестные украли дипломатические номера с автомобиля сотрудника отдела советника внутренних дел при Посольстве Испании в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило обращение о снятии дипломатического автомобильного номера с машины Nissan Qashqai, принадлежащей работнику отдела советника внутренних дел при Посольстве Испании в Москве", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло на территории частной парковки усадьбы по адресу Вознесенский переулок 16/4. Полиция проводит проверку по данному факту.
Польские власти ранее обвинили российского дипломата в распространении коронавирусной инфекции.
Лента новостей
Выбор редакции
Болгарский журналист в папахе, с саблей и на коне приехал к зданию МИД "свататься" к Захаровой
Польша обвинила российского консула в распространении ковида
Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
В Казахстане упал самолёт Ан-26
Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются
Комментариев: 0