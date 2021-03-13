Биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в 59$ тысяч
Ранее курс цифровой монеты упал на 16% по сравнению с предыдущим рекордом.
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 59 тысяч долларов. Это следует из данных криптовалютных бирж. В последние месяцы курс цифровой монеты стабильно растёт, чередуясь с временными обвалами на 10–15%.
Ранее цена биткоина рухнула более чем на 16% после того, как цифровая монета пробила новый максимум в 58 тысяч долларов. При этом экономисты продолжают сравнивать криптовалюту с финансовыми пирамидами.
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