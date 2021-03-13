В Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе

В ФРГ заявили, что у вакцины "Спутник V" должны быть такие же шансы на одобрение в ЕС, как и у других препаратов. Такую надежду выразила сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член бундестага Алис Вайдель.

"Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе", — цитирует Вайдель RT.

Немецкий депутат напомнила, что не так давно разработчики российской вакцины "Спутник V" и представители РФПИ провели рабочую встречу с представителями делегации "АдГ" и обсудили перспективы вакцинации в России и Евросоюзе. По её словам, делегация из Германии получила "дружеское предложение" привиться "Спутником V".

Авторы