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В Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе

В бундестаге рассчитывают на справедливость специалистов ЕС при рассмотрении вопроса.

13 марта 2021, 10:22
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI

В ФРГ заявили, что у вакцины "Спутник V" должны быть такие же шансы на одобрение в ЕС, как и у других препаратов. Такую надежду выразила сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член бундестага Алис Вайдель.

"Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе", — цитирует Вайдель RT.

Немецкий депутат напомнила, что не так давно разработчики российской вакцины "Спутник V" и представители РФПИ провели рабочую встречу с представителями делегации "АдГ" и обсудили перспективы вакцинации в России и Евросоюзе. По её словам, делегация из Германии получила "дружеское предложение" привиться "Спутником V".

Reuters заявило о принципах непредвзятости на фоне сообщений о кампании против вакцины "Спутник V"

Reuters заявило о принципах непредвзятости на фоне сообщений о кампании против вакцины "Спутник V"

Напомним, что власти Бразилии подписали контракт на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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