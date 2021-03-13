В Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе
В бундестаге рассчитывают на справедливость специалистов ЕС при рассмотрении вопроса.
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В ФРГ заявили, что у вакцины "Спутник V" должны быть такие же шансы на одобрение в ЕС, как и у других препаратов. Такую надежду выразила сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член бундестага Алис Вайдель.
"Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе", — цитирует Вайдель RT.
Немецкий депутат напомнила, что не так давно разработчики российской вакцины "Спутник V" и представители РФПИ провели рабочую встречу с представителями делегации "АдГ" и обсудили перспективы вакцинации в России и Евросоюзе. По её словам, делегация из Германии получила "дружеское предложение" привиться "Спутником V".
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