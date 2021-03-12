Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"
Препарат поступит тремя партиями в апреле, мае и июне.
Фото © ТАСС / Zuma
Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Минздрав 12 марта подписал контракт", — говорится в сообщении Минздрава в "Твиттере".
Договор заключён на поставки 10 миллионов доз препарата. Импортом из РФ займётся лаборатория Uniao Quimica.
Вакцина поступит в Бразилию тремя партиями в апреле, мае и июне. Для использования её должен одобрить местный регулятор — Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии. Ранее оно запросило дополнительную информацию о препарате.
Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран.
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