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Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"

Препарат поступит тремя партиями в апреле, мае и июне.

12 марта 2021, 20:14
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минздрав 12 марта подписал контракт", — говорится в сообщении Минздрава в "Твиттере".

Договор заключён на поставки 10 миллионов доз препарата. Импортом из РФ займётся лаборатория Uniao Quimica.

Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане

Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане

Вакцина поступит в Бразилию тремя партиями в апреле, мае и июне. Для использования её должен одобрить местный регулятор — Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии. Ранее оно запросило дополнительную информацию о препарате.

Ранее в Сербии обозначили сроки начала производства "Спутника V".

Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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