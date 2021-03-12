Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Договор заключён на поставки 10 миллионов доз препарата. Импортом из РФ займётся лаборатория Uniao Quimica.

Вакцина поступит в Бразилию тремя партиями в апреле, мае и июне. Для использования её должен одобрить местный регулятор — Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии. Ранее оно запросило дополнительную информацию о препарате.