Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы проанализировал данные по смертности от коронавируса за январь и февраль 2021 года. В январе в Москве зарегистрировано 16 347 смертей. Ковид послужил их основной или сопутствующей причиной в 5588 случаях. В феврале показатели составляют 12 541 и 3113 соответственно.

"Такая динамика связана с тем, что показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. А рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в ноябре и декабре 2020 года, превысив весенний пик на 18% в декабре и на 15% — в ноябре", — говорится в сообщении Депздрава Москвы.

Отмечается, что превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев соответственно.

Также Депздрав Москвы сообщает, что CoViD-19 стал основной причиной смерти в январе в 5038 случаях, а в феврале — в 3113.

Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где инфекция явилась основной причиной, и 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Напомним, в России за последние сутки выявили менее десяти тысяч случаев коронавируса.

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