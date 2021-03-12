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Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Врачи осмотрели главу государства и не увидели необходимости в хирургическом вмешательстве.

12 марта 2021, 17:55
<p>Фото © <a href="https://t.me/PressPresident/2132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Армении</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян продолжил работу в обычном режиме, пройдя необходимое медицинское обследование. Об этом сообщила его пресс-служба.

Из-за проблем с сердцем Саркисяна ранее доставили в медцентр "Астхик" в Ереване. В пресс-службе отметили, что госпитализация связана с осложнениями на фоне недавно перенесённого коронавируса. Обследование показало, что необходимости в хирургическом вмешательстве нет.

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Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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