Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Президент Армении Армен Саркисян продолжил работу в обычном режиме, пройдя необходимое медицинское обследование. Об этом сообщила его пресс-служба.

Из-за проблем с сердцем Саркисяна ранее доставили в медцентр "Астхик" в Ереване. В пресс-службе отметили, что госпитализация связана с осложнениями на фоне недавно перенесённого коронавируса. Обследование показало, что необходимости в хирургическом вмешательстве нет.