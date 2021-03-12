Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС
Причины появления корабля НАТО не уточняются.
Фото © Korabli.eu
В акваторию Чёрного моря зашёл фрегат ВМС Испании Cristobal Colon. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Чёрного моря", — отметили в ведомстве.
Черноморский флот отслеживает перемещения разных кораблей НАТО. Официальные лица России ранее отмечали, что подобные манёвры судов стран военного блока негативно влияют на укрепление стабильности в регионе.
Напомним, что в порт Одессы ранее зашла вторая постоянная противоминная группа кораблей НАТО.
Выбор редакции
Сухогруз затонул у побережья Румынии, один моряк погиб
В США заявили о "предупреждении" в адрес России
Страх и ненависть в Брюсселе: почему США кинули Горбачёва и расширили НАТО на Восток
Президент Армении вернулся к работе после медобследования
Россиянка уже полгода заходит к себе домой через окно, потому что бывший муж забетонировал двери
Комментариев: 0