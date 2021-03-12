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Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС

Причины появления корабля НАТО не уточняются.

12 марта 2021, 17:38
<p>Фото © <a href="https://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/cristobal-colon/cristobal-colon" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Korabli.eu</a></p>

Фото © Korabli.eu

В акваторию Чёрного моря зашёл фрегат ВМС Испании Cristobal Colon. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Чёрного моря", — отметили в ведомстве.

Черноморский флот отслеживает перемещения разных кораблей НАТО. Официальные лица России ранее отмечали, что подобные манёвры судов стран военного блока негативно влияют на укрепление стабильности в регионе.

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Напомним, что в порт Одессы ранее зашла вторая постоянная противоминная группа кораблей НАТО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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