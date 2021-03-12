В России завершается первый этап подготовки общественных наблюдателей на выборах

На следующей неделе в Смоленской и Оренбургской областях, а также в Республике Карелия и Приморском крае пройдут семинары по подготовке общественных и партийных наблюдателей, которым предстоит обеспечить контроль за предстоящими в этом году парламентскими выборами. Тогда завершится цикл из 56 семинаров для преподавателей и стартует второй этап программы.

На следующем этапе выпускники семинаров приступят к обучению наблюдателей на местах. Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что к участию в программе были допущены представители всех партий.

"Когда создавался Координационный совет по общественному контролю за голосованием, мы пригласили к сотрудничеству все, абсолютно все партии. В его состав входят или регулярно участвуют в заседаниях 17 политических партий. В том числе участвует и партия "Яблоко" со своей, как всегда особой точкой зрения. "Яблоко", как и все остальные партии, на заседаниях координационного совета имеет возможность излагать свою особую позицию в полном масштабе. Из крупных партий не участвует только КПРФ", — заявил он.

Помимо того, задачу данной обучающей программы сформулировала исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова. По её словам, главная цель — в наиболее доступной форме передать обучающимся знания основ и тонкостей избирательного процесса, понимание прав и обязанностей всех его участников.

Выборы в Госдуму назначены на третье воскресенье сентября, то есть 19-е число. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций, которые могут ослабить РФ извне.

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