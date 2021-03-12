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Президент Словакии приняла отставку главы Минздрава после скандала со "Спутником V"

Такое условие поставили лидеры правых партий для продолжения коалиционного сотрудничества.

12 марта 2021, 17:02
<p>Фото © <a href="https://www.ta3.com/clanok/1205303/prezidentka-prijala-demisiu-krajciho-rezort-povedie-heger.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TASR</a> / Jaroslav Novák</p>

Фото © TASR / Jaroslav Novák

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку главы Минздрава республики Марека Крайчи, который одобрил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал ТА3. Глава государства поблагодарила Крайчи за работу, на его пост временно назначен действующий министр финансов Эдуард Гегер.

В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Напомним, история началась с того, что словацкий Минздрав закупил партию "Спутника V", не дождавшись одобрения препарата Евросоюзом. Первая партия была доставлена в страну военным самолётом 1 марта. Когда у премьер-министра Словакии Игора Матовича спросили, что он пообещал Москве взамен на вакцину, тот в шутку ответил, что договорился о передаче закарпатской Украины. Такой ответ не устроил украинский МИД, и премьеру пришлось извиняться за свои слова.

Позже стало известно, что из-за разногласий в правящей коалиции свой пост покинет глава Минздрава Марек Крайчи. Такое условие выдвинули лидеры правых партий для продолжения коалиционного сотрудничества. При этом, как сообщал Матович, отставка должна произойти после начала вакцинации "Спутником V", а самого Крайчи назвал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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