В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Популярность в Словакии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки. Именно на этом, по мнению экс-премьера Словакии Яна Чарногурского, играет нынешний премьер-министр Игорь Матович.

Чарногурский отметил, что Матович настойчиво призывал коллег отказаться от геополитического подхода при выборе вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Но новые попытки найти общий язык с партнёрами из правых партий оказались неудачными.

"И тогда Матович идёт ва-банк. Не предупредив никого из членов кабмина, премьер проводит успешные и фактически тайные переговоры с российскими представителями, ответственными за поставки "Спутника V", и направляет самолёт в Москву за первой партией вакцины", — отметил Чарногурский в интервью РИА "Новости".

В свою очередь руководитель словацкого Минздрава Марек Крайчи с подачи премьера выдал разрешение на использование "Спутника V" в стране. А противников российской вакцины, по словам Чарногурского, в значительной мере успокоило сообщение о том, что в ЕМА начался процесс экспертизы "Спутника V".

Самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приземлился в аэропорту города Кощице 1 марта. Словакия не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС.

Спустя десять дней премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что глава Минздрава Марек Крайчи покинет свой пост из-за разногласий в правящей коалиции в связи с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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