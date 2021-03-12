В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"
Одна из причин — высокое мнение о достижениях РФ в науке.
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Популярность в Словакии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки. Именно на этом, по мнению экс-премьера Словакии Яна Чарногурского, играет нынешний премьер-министр Игорь Матович.
Чарногурский отметил, что Матович настойчиво призывал коллег отказаться от геополитического подхода при выборе вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Но новые попытки найти общий язык с партнёрами из правых партий оказались неудачными.
"И тогда Матович идёт ва-банк. Не предупредив никого из членов кабмина, премьер проводит успешные и фактически тайные переговоры с российскими представителями, ответственными за поставки "Спутника V", и направляет самолёт в Москву за первой партией вакцины", — отметил Чарногурский в интервью РИА "Новости".
В свою очередь руководитель словацкого Минздрава Марек Крайчи с подачи премьера выдал разрешение на использование "Спутника V" в стране. А противников российской вакцины, по словам Чарногурского, в значительной мере успокоило сообщение о том, что в ЕМА начался процесс экспертизы "Спутника V".
Самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приземлился в аэропорту города Кощице 1 марта. Словакия не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС.
Спустя десять дней премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что глава Минздрава Марек Крайчи покинет свой пост из-за разногласий в правящей коалиции в связи с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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