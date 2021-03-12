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У Роскомнадзора не нашлось претензий к Telegram после удаления крупных "ботов-пробивщиков"

Ранее мессенджер удалил сразу пять каналов с данными пользователей.

12 марта 2021, 16:59

У Роскомнадзора отсутствуют претензии к Telegram, поскольку компания удалила ряд крупных ботов, распространявших личные данные пользователей. Об этом сообщил ТАСС.

"На текущий момент у Роскомнадзора нет претензий к администрации мессенджера Telegram по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

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Напомним, Telegram ранее удалил пять ботов, собирающих персональные данные: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и английскую версию How To Find Bot.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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