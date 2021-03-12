Telegram заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные
Есть вероятность, что этот список будет продолжен.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Администрация мессенджера Telegram удалила пять ботов, собирающих персональные данные. Об этом заявил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что, вероятно, это лишь начало, так как претензии Роскомнадзора, по требованию которого это произошло, были шире.
"Сегодня стало известно об удалении мессенджером Telegram по запросу Роскомнадзора пяти крупнейших ботов-пробивщиков: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot (только английская его версия, русская — работает). Вероятно, этот список будет продолжен", — цитирует его слова РИА "Новости".
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что администрация сервиса блокирует каналы, где публикуются личные данные граждан. А ещё Лайф писал, что украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов.
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