Telegram заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные

Администрация мессенджера Telegram удалила пять ботов, собирающих персональные данные. Об этом заявил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что, вероятно, это лишь начало, так как претензии Роскомнадзора, по требованию которого это произошло, были шире.