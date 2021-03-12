Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино"

Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, однако пункт назначения пока не известен. Эту информацию Лайфу подтвердила адвокат блогера Ольга Михайлова.

"Да, подтверждаем информацию, что его увезли из СИЗО "Кольчугино". Но куда именно, не сообщают, на этот вопрос не отвечают", — рассказала собеседница Лайфа.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.



Однако в УФСИН заявили, что не будут публично объявлять о доставке осуждённого в колонию, а сообщат об этом только родным блогера.

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