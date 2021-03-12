Состояние крайне тяжёлое: Лайф узнал о травмах ребёнка, которого "зажевали" автоматические ворота
Врачи не берутся делать прогнозов, поскольку мальчик уже пережил клиническую смерть.
Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская
По данным источников Лайфа, семилетний мальчик, который оказался зажат автоматическими воротами в Томске, остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Ребёнку уже провели КТ — его голова и шея в порядке, а вот состояние лёгких вызывает у медиков опасения. Органы в грудной клетке оказались сильно сдавлены и получили повреждения. В ближайшее время пострадавший мальчик будет оставаться на ИВЛ, а врачи будут наблюдать за динамикой.
Напомним, что трагический инцидент произошёл на улице Елизаровых в Томске. Мальчик оказался зажат автоматическими воротами, установленными на въезде во двор. В момент приезда спасателей ребёнок находился в состоянии клинической смерти, он не дышал. Ему сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. После того как пульс вернулся, пострадавшего экстренно доставили в детскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге врачи спасли пациента, сердце которого за ночь останавливалось десять раз.
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