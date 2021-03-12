Во Франции задержали школьника, который угрожал зарезать учителя
Парень сам позвонил в полицию и рассказал о своих намерениях.
Фото © Zuma / ТАСС
Во Франции задержали подростка, который угрожал убить учителя местной школы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошёл в городе Меце на северо-востоке страны. По данным телеканала, школьник сам позвонил в полицию и предупредил правоохранителей о своих планах. В течение получаса его задержали в местном колледже. Как сообщил источник вещателя, происшествие никак не связано с разногласиями на религиозной почве, а также не являлось готовящимся террористическим актом.
Напомним, в октябре прошлого года во Франции произошло громкое убийство учителя местной школы. 18-летний преступник набросился на преподавателя и обезглавил его. Поводом для столь жестокой расправы стала демонстрация педагогом карикатуры на пророка Мухаммеда во время занятий. В результате парень был застрелен полицейскими при попытке оказать сопротивление во время задержания.
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