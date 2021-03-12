Самым популярным у россиян товаром на AliExpress стал смартфон Xiaomi

За три зимних месяца россияне заказали на сайте AliExpress более 90 млн разных товаров. В распоряжение Лайфа попала статистика заказов, подсчитанная сервисом по доставке товаров из Китая.

Наибольшей популярностью среди жителей Российской Федерации пользовались смартфоны марки Xiaomi, особенно модели POCO X3 NFC 6, POCO M3 4 и Redmi Note 9 Pro 6. Чаще всего россияне предпочитали смартфоны с объёмом памяти 128 Гб.

Также популярность набрали товары для комфортного пребывания в условиях морозной российской зимы, например тёплая женская одежда. Помимо неё спрос также вырос и на технику для обогрева и вентиляторы. Аналитики отметили рост этой категории в 2,85 раза за зиму. Также в список активно растущих категорий вошли крупная бытовая техника (рост — в 2,7 раза) и ювелирные украшения (рост — в 2,15 раза).

Отмечается также то, что многие россияне уже начали готовиться к лету и покупать товары, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Так, спрос на товары для фитнеса вырос в 1,56 раза и в 1,5 раза увеличился объём покупок бьюти-девайсов.

Однако таким основательным подходом к своему внешнему виду могут похвастаться не все, некоторые предпочитают развлекаться: в 1,67 раза выросла популярность игрушек-конструкторов, в 2,36 раза — коллекционных игрушек и в 1,4 раза — игровых консолей и аксессуаров.

Ранее компания AliEpress назвала самые популярные подарки на 23 Февраля.

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