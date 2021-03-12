Самым популярным у россиян товаром на AliExpress стал смартфон Xiaomi
Также высоким спросом пользуется тёплая женская одежда.
Фото © Pixabay
За три зимних месяца россияне заказали на сайте AliExpress более 90 млн разных товаров. В распоряжение Лайфа попала статистика заказов, подсчитанная сервисом по доставке товаров из Китая.
Наибольшей популярностью среди жителей Российской Федерации пользовались смартфоны марки Xiaomi, особенно модели POCO X3 NFC 6, POCO M3 4 и Redmi Note 9 Pro 6. Чаще всего россияне предпочитали смартфоны с объёмом памяти 128 Гб.
Также популярность набрали товары для комфортного пребывания в условиях морозной российской зимы, например тёплая женская одежда. Помимо неё спрос также вырос и на технику для обогрева и вентиляторы. Аналитики отметили рост этой категории в 2,85 раза за зиму. Также в список активно растущих категорий вошли крупная бытовая техника (рост — в 2,7 раза) и ювелирные украшения (рост — в 2,15 раза).
Отмечается также то, что многие россияне уже начали готовиться к лету и покупать товары, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Так, спрос на товары для фитнеса вырос в 1,56 раза и в 1,5 раза увеличился объём покупок бьюти-девайсов.
Однако таким основательным подходом к своему внешнему виду могут похвастаться не все, некоторые предпочитают развлекаться: в 1,67 раза выросла популярность игрушек-конструкторов, в 2,36 раза — коллекционных игрушек и в 1,4 раза — игровых консолей и аксессуаров.
Ранее компания AliEpress назвала самые популярные подарки на 23 Февраля.
Выбор редакции
Колокольцев заявил о снижении числа преступлений
AliExpress назвал самые популярные подарки к 23 Февраля
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
Telegram заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные
Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина
Комментариев: 0