Митрохина задержали за участие в незаконной акции 23 января
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за участие в несогласованном митинге, который проходила 23 января. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на самого представителя фракции "Яблоко". По словам Митрохина, его доставили в УВД по Тверскому району Москвы для дачи объяснений.
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