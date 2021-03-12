Митрохина задержали за участие в незаконной акции 23 января

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за участие в несогласованном митинге, который проходила 23 января. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на самого представителя фракции "Яблоко". По словам Митрохина, его доставили в УВД по Тверскому району Москвы для дачи объяснений.