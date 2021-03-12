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Митрохина задержали за участие в незаконной акции 23 января

12 марта 2021, 16:28

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за участие в несогласованном митинге, который проходила 23 января. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на самого представителя фракции "Яблоко". По словам Митрохина, его доставили в УВД по Тверскому району Москвы для дачи объяснений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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