Паровозик, который смог: у Джигана получилось сделать четыре ошибки в именах своих дочерей

Музыкант допустил их на плакате с поздравлениями с Международным женским днём.

Рэпер Джиган во время поздравления своей жены и дочек с 8 Марта приблизился к тому, чтобы побить рекорд русской императрицы Екатерины Второй по количеству ошибок в одном слове. Видео хоть и с трогательным, но всё же конфузом он опубликовал в своём инстаграме.

Фото © Instagram / iamgeegun

На скриншоте из видео видно, что не ошибся Джиган только в имени дочери Леи: Майя и Ариела же были поздравлены под именами Мая и Ареэлла. Итого четыре ошибки в двух именах.

Но это не единственное хорошее, что рэпер сделал для своих дочерей за последнее время: не так давно он заказал для своих детей трёхмесячного тигрёнка и заснял на видео, как они с ним играют.