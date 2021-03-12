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Паровозик, который смог: у Джигана получилось сделать четыре ошибки в именах своих дочерей

Музыкант допустил их на плакате с поздравлениями с Международным женским днём.

12 марта 2021, 16:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/iamgeegun/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iamgeegun</a></p>

Фото © Instagram / iamgeegun

Рэпер Джиган во время поздравления своей жены и дочек с 8 Марта приблизился к тому, чтобы побить рекорд русской императрицы Екатерины Второй по количеству ошибок в одном слове. Видео хоть и с трогательным, но всё же конфузом он опубликовал в своём инстаграме.

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

На скриншоте из видео видно, что не ошибся Джиган только в имени дочери Леи: Майя и Ариела же были поздравлены под именами Мая и Ареэлла. Итого четыре ошибки в двух именах.

Джиган пожаловался на "тысячи голосов в голове" из-за Clubhouse

Джиган пожаловался на "тысячи голосов в голове" из-за Clubhouse

Но это не единственное хорошее, что рэпер сделал для своих дочерей за последнее время: не так давно он заказал для своих детей трёхмесячного тигрёнка и заснял на видео, как они с ним играют.

Ранее Лайф писал о том, что Джиган договорился с Емельяненко о проведении боя. Время и место пока не известны, но оппоненты уже обменялись тяжёлыми взглядами и колкостями в "Инстаграме".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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