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Регион
Опубликовано 12 марта 2021, 19:24
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Паровозик, который смог: у Джигана получилось сделать четыре ошибки в именах своих дочерей

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Музыкант допустил их на плакате с поздравлениями с Международным женским днём.

Рэпер Джиган во время поздравления своей жены и дочек с 8 Марта приблизился к тому, чтобы побить рекорд русской императрицы Екатерины Второй по количеству ошибок в одном слове. Видео хоть и с трогательным, но всё же конфузом он опубликовал в своём инстаграме.

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

На скриншоте из видео видно, что не ошибся Джиган только в имени дочери Леи: Майя и Ариела же были поздравлены под именами Мая и Ареэлла. Итого четыре ошибки в двух именах.

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Но это не единственное хорошее, что рэпер сделал для своих дочерей за последнее время: не так давно он заказал для своих детей трёхмесячного тигрёнка и заснял на видео, как они с ним играют.

Ранее Лайф писал о том, что Джиган договорился с Емельяненко о проведении боя. Время и место пока не известны, но оппоненты уже обменялись тяжёлыми взглядами и колкостями в "Инстаграме".

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Георгий Грачев
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