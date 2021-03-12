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ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Для развития иммунитета будет достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими препаратами.

12 марта 2021, 16:13

Фото © Pixabay

ВОЗ внесла вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. В ведомстве отметили, что обширные данные масштабных клинических испытаний, предоставленные самой компанией, также показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей.

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"Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину против CoViD-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках механизма COVAX", — говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Ранее Лайф сообщал, что вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС. Особенность этой прививки состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими лекарствами.

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В пятницу также стало известно, что Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V". Целевой аудиторией вбросов выбраны европейские страны, уже зарегистрировавшие российский препарат: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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