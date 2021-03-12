"Искромсал мне лицо": В Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс
При этом обидчик девушки сам обвинил её в побоях.
Видео © Instagram / olyakeks
В Петербурге жестоко избили чемпионку города по битбоксу Олю Кекс, настоящее имя которой Ольга Пьянова. Девушка рассказала подписчикам в "Инстаграме", что нападавший "искромсал ей лицо".
Инцидент произошёл минувшей ночью. По словам девушки, нападавший ей знаком. Причину нападения Ольга называть не стала, но отметила, что обидчик повалил её на пол и стал избивать руками и ногами по всему телу. В результате девушка оказалась в больнице, где ей зашивали колено. При этом она признаётся, что легко отделалась, поскольку ни сотрясений, ни более серьёзных последствий у неё пока не наблюдается.
"Моё самочувствие сейчас неплохое. Мне не поставили пока сотрясений. Я буду наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем, смотреть, что с ним происходит. Круто, что я, скажем так, легко отделалась, потому что самое главное в любом случае — это здоровье", — подчеркнула Ольга.
Девушка рассказала, что, когда обратилась в полицию, с удивлением обнаружила, что её обидчик подал встречное заявление о рукоприкладстве. При этом Ольга переживает, что за столь жестокое избиение нападавшему грозит лишь административный штраф до 30 тысяч рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 8 марта парень жестоко избил свою возлюбленную, сломав ей нос и оставив множество ссадин на теле. При этом, как выяснилось позже, молодой человек написал встречное заявление, обвинив девушку в побоях.
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