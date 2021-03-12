Хинштейн объяснил, как Россия защищает своё цифровое пространство, на примере турникетов в метро. Видео © LIFE

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн не считает, что Россия пошла по пути Китая в области защиты своего информационного пространства. Свою точку зрения он озвучил в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать". По его словам, нам больше близок опыт Австралии, а до этого — ряда европейских стран, которые установили законодательные требования к участникам цифрового пространства.

"Мне очень нравится образ с турникетами. В одних станциях метро или учреждениях турникет всегда закрыт, а когда ты к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, он открывается. На других станциях он открыт, но, если ты жетон не приложил, турникет перед тобой защёлкнется. Так вот, Россия — это страна с открытым турникетом. И он закрывается только тогда, когда кто-то пытается пройти без билета", — объяснил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Он напомнил, что с 1 февраля в России заработала норма, которая обязывает владельцев соцсетей удалять любой противоправный контент. Хинштейн подчеркнул, что закон касается именно цифровых корпораций, а не блогеров, которые, по его словам, "лишь гости на чужом празднике жизни".

"Но мы имеем дело не с нашими единомышленниками, людьми, близкими нам ментально, мы имеем дело с огромными международными монополиями, целью которых цинично является извлечение прибыли. Всё, что касается морали, нравственности и законов, в конечном счёте для них вторично. Главное — деньги, суперприбыль", — заключил он.

Полное интервью с Хинштейном о блокировке "Твиттера", призывах в "Тиктоке" и информационной политике России смотрите здесь.

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