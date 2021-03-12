На сбежавшего в Лондон Ахмеда Закаева завели дело за призывы к терроризму

Уголовное дело за публичные призывы к участию в террористической деятельности было возбуждено в отношении укрывающегося в Лондоне Ахмеда Закаева. Об этом сообщило СУ СКР по Чеченской Республике на своём сайте.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 205 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", — уточнил представитель ведомства.

По данным следствия, в январе 2021 года Закаев разместил на YouTube обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с насилием.

Напомним, что Рамзан Кадыров призывал Закаева вернуться ещё в 2016 году.

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