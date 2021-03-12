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СМИ сообщили о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море

В результате никто из членов экипажа не пострадал.

12 марта 2021, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Грузовое судно, принадлежащее Ирану, подверглось "террористической атаке" в Средиземном море. Об этом сообщает иранское СМИ Nournews.

Представитель IRISL (Судоходные линии Исламской Республики Иран) заявил изданию, что судно слегка пострадало при срабатывании взрывного устройства. При этом на борту никто не пострадал. Он отметил, что "подобные террористические акты приравниваются к пиратству".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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