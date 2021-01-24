Пираты захватили в заложники 15 моряков в Гвинейском заливе, один убит

Пираты захватили грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе у побережья Нигерии. Злоумышленники взяли в заложники 15 человек, а одного моряка убили. Об этом со ссылкой на капитана корабля сообщает турецкий телеканал NTV .

Отмечается, что пираты с оружием совершили набег на контейнеровоз, шедший под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун, в 181 километре от города Сан-Томе. Они демонтировали часть систем корабля и взяли в заложники 15 человек, все — граждане Турции. После этого пираты забрали пленных и покинули судно. Всего на борту находилось 19 человек. Трое оставшихся моряков вывели корабль в безопасную гавань.