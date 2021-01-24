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Регион
Опубликовано 24 января 2021, 00:31
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Пираты захватили в заложники 15 моряков в Гвинейском заливе, один убит

Грузовое судно Mozart. Фото © vesselfinder.com

Грузовое судно Mozart. Фото © vesselfinder.com

Жертвой оказался уроженец Азербайджана.

Пираты захватили грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе у побережья Нигерии. Злоумышленники взяли в заложники 15 человек, а одного моряка убили. Об этом со ссылкой на капитана корабля сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что пираты с оружием совершили набег на контейнеровоз, шедший под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун, в 181 километре от города Сан-Томе. Они демонтировали часть систем корабля и взяли в заложники 15 человек, все — граждане Турции. После этого пираты забрали пленных и покинули судно. Всего на борту находилось 19 человек. Трое оставшихся моряков вывели корабль в безопасную гавань.

Жертвой злоумышленников оказался уроженец Азербайджана механик Фарман Исмаилов, сообщает портал "Sputnik Азербайджан".

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Ранее Лайф сообщал, что русскоговорящим морякам пришлось отстреливаться после нападения пиратов на их судно.

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Артур Лапсаков
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