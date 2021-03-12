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Посол Сирии прокомментировал слухи о прибытии заболевшего ковидом Асада на лечение в Москву

Инфекцию у президента выявили несколько дней назад.

12 марта 2021, 15:00
<p>Президент Сирии Башар Асад. Фото © Kremlin</p>

Президент Сирии Башар Асад. Фото © Kremlin

Сегодня ряд иностранных СМИ сообщили о том, что заразившийся коронавирусом президент САР Башар Асад якобы отправился на лечение в Россию. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

"Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщения — неправда", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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При этом ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин рассмотрит просьбу Асада о помощи в лечении коронавируса, если такая поступит. Однако до сих пор ничего подобного в адрес России и самого главы государства не поступало.

Напомним, о том, что президент Сирии Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 8 марта. Сейчас они оба находятся на домашнем карантине и проходят лечение.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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