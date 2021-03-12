Экс-главу Карелии Нелидова досрочно освободили из колонии за примерное поведение
Бывший чиновник в 2018-м был приговорён к восьми годам за взятки.
Фото © ТАСС / Ларионов Владимир Александрович
В Карелии суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Карелии и экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Об этом сообщил ТАСС.
Судья Медвежьегорского районного суда принял во внимание примерное поведение Нелидова и наличие поощрений. Администрация исправительного учреждения активно поддерживала такое решение.
Напомним, что экс-глава Карелии Андрей Нелидов был арестован по делу о взятке в сентябре 2015 года. Он получил восемь лет лишения свободы с необходимостью выплатить штраф в размере 27,5 миллиона рублей.
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