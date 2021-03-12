Экс-главу Карелии Нелидова досрочно освободили из колонии за примерное поведение

В Карелии суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Карелии и экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, что экс-глава Карелии Андрей Нелидов был арестован по делу о взятке в сентябре 2015 года. Он получил восемь лет лишения свободы с необходимостью выплатить штраф в размере 27,5 миллиона рублей.