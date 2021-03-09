Где взятки гладки: составлен рейтинг самых коррумпированных регионов России
Генпрокуратура подсчитала количество коррупционных преступлений в России и выяснила, где больше всего чиновники совершают преступления на коммерческой почве.
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63 млрд рублей — такова цифра ущерба, нанесённого российскими чиновниками по коррупционным делам. Начальник профильного управления Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин в интервью РИА "Новости" рассказал, что чаще всего попадаются на взятках "столоначальники" тех территорий, где больше всего в обороте находится денег, так называемые регионы-доноры. Там и финансовые потоки покрупнее и есть где развернуться взяточнику.
Лидером среди коррупционных регионов, исходя не только из логики, но и по статистике, стала Москва. А вот Северной столицы в первой десятке не оказалось. Самые честные чиновники оказались в Чукотском автономном округе. Более подробно смотрите в нашей инфографике.
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