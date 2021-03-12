Убийц Япончика будут судить: что им готовит братва после приговора

Сегодня Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве некогда влиятельного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. На скамье подсудимых окажутся три человека, которые, по версии следствия, расправились с ним. Статья об убийстве в составе группы грозит им наказанием вплоть до пожизненного срока. Впрочем, при любом исходе в колонии их может ждать ещё более суровый суд братвы за убийство уважаемого в криминальном мире "законника".

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Лайфу, что в отношении Муртази Шадании, Кахи Газзаева и Джамбула Джанашии утверждено обвинительное заключение по статьям об умышленном убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, убийство Иванькова организовал 62-летний вор в законе Илья Симония по кличке Махо. Поводом для расправы стал передел сфер влияния в криминальном мире.

Следователи выяснили, что Симония также привлёк к делу неких уроженцев Абхазии Нугзара Папаву и Астамура Бутбу, которые сегодня вместе с самим организатором числятся в розыске.

Шадания и Газзаев были арестованы ещё в феврале 2020-го. По версии следователей, первый следил за распорядком жизни Япончика и лично подобрал место для киллера. Следствие полагает, что именно Шадания привёз в столицу винтовку СВД, из которой и застрелили Иванькова. Также он якобы был непосредственным участником нападения — обеспечивал безопасность. Газзаев, как выяснили следователи, передал сообщникам винтовку и в момент убийства следил за обстановкой.

Муртази Шадания в зале суда. Видео © LIFE

У Шадании недавно была диагностирована онкология. Сам он отвергает свою причастность к убийству Япончика:

— Я к этому преступлению вообще никакого отношения не имею. Свидетель может сказать, что я Джона Кеннеди убил. Я болею. Сегодня-завтра умру уже.

Заказное убийство

Согласно материалам дела, выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошёвском шоссе в городе Москве, киллеры устроили там засаду. 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану. Когда Япончик покинул заведение, из кузова припаркованной напротив входа "газели" прозвучали выстрелы. По версии следствия, в Иванькова стрелял Бутба. Пуля пробила авторитету живот, повредив кишечник в пяти местах. За жизнь Иванькова врачи боролись больше двух месяцев, но организм 69-летнего лидера криминального мира не выдержал.

Похороны Япончика. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Убийство Япончика до недавнего времени оставалось одной из главных тайн в истории криминальной России. Известно, что братва организовала собственное расследование, чтобы найти и покарать его убийц и заказчиков. Под подозрения попали глава крупного мафиозного клана Тариэл Ониани (Таро), его соратник Владимир Джанашия (Ладо) и Илья Симония.

На сходке клана Аслана Усояна (Деда Хасана), в который входил и Япончик, Таро вынесли смертный приговор. Поскольку Ониани тогда находился в СИЗО "Матросская Тишина", туда направили особое послание — маляву. Её текст гласил (пунктуация и орфография сохранены): "Жизнь Ворам. Мира и процветания Дома Нашего Общего и Хода Воровского! Арестанты ставим Вас в курс, что на МТЦ (Матросская тишина, централ) заехал Тариэл Ониани с ведома воров он объявлен б... При встрече с ним поступать соответственно".

В марте 2010 года Джанашия был расстрелян в особняке в пригороде Марселя.

Илья Симония (Махо). Фото © youtube.ru / Veleslove Van Goga

В конце восьмидесятых Симония контролировал Иркутскую область, куда во время очередной отсидки этапировали Япончика. Махо тогда отказался признавать его вором в законе, из-за чего и возник этот конфликт, стоивший Симонии его криминального статуса, а самому Иванькову — жизни. Сам Япончик считал, что Махо не имеет права носить звание вора в законе, поскольку являлся членом ВЛКСМ и был наёмным убийцей. За время отсидки Иваньков успел наделить статусом вора в законе семерых своих сторонников, что подорвало авторитет Симонии в регионе. Противостояние двух авторитетов вылилось в кровопролитную затяжную войну.

Махо был задержан в Москве всего через месяц после покушения на Иванькова, но по подозрению в совершении других преступлений. Вменить ему нападение на Япончика тогда не удалось: сам Махо игнорировал следствие и согласно воровским традициям отказывался давать любые показания. Также он отказался сдавать образцы своей ДНК, которые следователи могли сравнить с найденными у "Тайского слона".

Фото © ТАСС / Машков Юрий

Отсидев пять лет, Махо вышел на свободу. Осенью 2019 года в Италии Мераб Джангвеладзе (Сухумский) созвал воровскую сходку, где Симонии вернули его воровской титул, которого он был лишён 26 лет назад. Однако актуальность этого титула в связи с действием нового антиворовского закона весьма сомнительна. Не прошло и года после возвращения титула, как уже пожилому вору в законе предъявили обвинение в убийстве Япончика.

Каким бы ни был официальный приговор, фигурантов дела, возможно, ждет ещё и суд по понятиям. Он может быть ещё более суровым: по правилам криминального мира вора в законе могут убить только равные ему и только за очень серьёзный проступок против братвы. Например, за сотрудничество с силовиками.

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