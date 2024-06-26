Король бандитов, олигарх и бизнесмен: Чем известен скончавшийся в СИЗО "Фабрика звёзд" криминальный генерал Гриша Таганский В Москве в возрасте 67 лет в СИЗО скончался Григорий Рабинович — один из предполагаемых лидеров таганской ОПГ, в криминальном мире известный как Гриша Таганский. Чем он известен? 26 июня, 14:12 Григорий Рабинович. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов, © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

По предварительным данным, смерть Гриши Таганского наступила вследствие сердечного приступа в ночь на среду в камере спецблока "Матросской тишины".

В каких условиях сидел "криминальный генерал"

Среди криминала этот спецблок известен как "Фабрика звёзд", "Бастилия", "Кремлёвский централ". Он представляет собой небольшую (на 120 мест) тюрьму, расположенную на пятом и шестом этажах "Матроски". Здесь 20 камер — по десять на каждом этаже. Возводился спецблок 99/1 ещё наркомом Лаврентием Берией специально для ареста Николая Ежова, поскольку в то время "Лефортово" контролировали не лояльные к нему люди.

Официально учреждение называется следственный изолятор особой категории. У него такой же статус, как и у СИЗО "Лефортово", поэтому перевод туда считается признаком большого интереса со стороны силовиков. У спецблока "Матросской тишины" разные и руководители, и персонал. Доступ туда имеет лишь ограниченный контингент даже из Центрального аппарата ФСИН.

Григорий Рабинович. Фото © Telegram / SHOT

За что арестовали Рабиновича

Рабинович, а также ещё один предполагаемый главарь "таганских" Игорь Жирноклеев (Жирный) были арестованы в 2019 году по обвинению в расправе над лидером крупнейшего российского криминального клана Асланом Усояном (Дедом Хасаном), застреленным зимой 2013 года на выходе из любимого им ресторана в центре Москвы.

Позже к ним добавились обвинения в организации заказных убийств генерального директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлёва и похищения и убийства предпринимателя Алексея Покровского, а кроме этого ещё 12 аналогичных эпизодов. Затянувшееся из-за большого количества всплывающих деталей дело рассматривает Мосгорсуд.

Родственники Журавлёва, испугавшись повторения судьбы покойного, согласились передать принадлежащие им акции предприятия. Фото © Aizen-tt.livejournal.com

По версии следствия, убийство гендиректора "Роспищепрома" было "побочным эффектом" захвата предприятия, которое осуществили "таганские" в нулевых. Компания включала в себя 50 предприятий в сфере сельхозсырья и продуктов питания и представляла большой интерес для руководства банды.

Финансист Алексей Покровский якобы взял у Гриши Таганского четыре миллиона долларов и после этого исчез. По версии Следственного комитета, после этого бандиты нашли должника, доставили в собственную тюрьму ОПГ, расположенную в одном из коттеджных посёлков в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, где долгое время пытали, а позже убили и закопали тело в окрестных лесах.

Что известно о таганской ОПГ

Таганская ОПГ зародилась на рубеже 80-х и 90-х. Это одна из старейших преступных группировок России и, пожалуй, самая долгоживущая — она просуществовала, по сути, до 2017 года. Изначально её члены занимались рэкетом, крышеванием игорного бизнеса, разбоями и грабежами, но считается, что идейным создателем и вдохновителем банды был ныне покойный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик.

Именно он якобы короновал её первого главаря Андрея Исаева, известного в воровском мире как Роспись. И он же дал добро на борьбу Росписи с расплодившимися к тому моменту в Москве этническими ОПГ. Этим группировка и занималась в 90-е, пока первый руководящий состав не погиб в бандитских разборках. К концу десятилетия новые вожаки "созрели" до крупного бизнеса и таганская ОПГ занялась рейдерством.

Вячеслав Иваньков (Япончик). Фото © ТАСС / Юрий Машков

В банде царила жесточайшая дисциплина, нарушение которой каралось смертью. По данным следователей, в длинной веренице убийств, совершённых таганскими, большая часть жертв — это сами таганские. При этом, судя по материалам уголовных дел, связанных с ОПГ, группировка имела серьёзные связи в самых разных российских силовых структурах.

Найденный правоохранителями принадлежащий таганским тайник с оружием оказался крупнейшим среди всех известных тайников группировок из 90-х. А используемым бандитами спецоборудованием для слежки, как писала пресса в те годы, пользовались даже российские спецслужбы и ФСБ, поскольку в их арсеналах такой техники просто не было.

Конец банды приходится на 2017 год и связывается с периодом, когда в Москве прошёл масштабный снос ларьков, уродовавших облик столицы. Часть торговых павильонов принадлежала таганской ОПГ, и после их демонтажа вспыхнул конфликт между владельцами киосков и их арендаторами.

Коммерсантам, заплатившим за аренду, после сноса ларьков возвращать деньги никто не стал. Дело дошло до суда, и там интересы потерпевших представляла адвокат Наталья Вавилина, которая была убита штатным киллером таганских Маратом Янбухтиным за то, что пыталась взыскать со структур Григория Рабиновича деньги.







Убийцу задержали и осудили по целому букету эпизодов и приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Находясь в тюрьме, Янбухтин неожиданно заговорил. После этого членов банды начали ловить одного за другим. Кто-то из них и назвал имена главарей банды — Григория Рабиновича и Игоря Жирноклеева.

Чем владел Рабинович

Судя по данным ЕГРЮЛ, Рабинович Григорий Леонидович в России был аффилирован почти с тремя десятками юрлиц. Среди них знаменитый универмаг "Москва" на Ленинском проспекте столицы. Таганские получили над ним контроль так же, как и над "Роспищепромом", — в результате рейдерского захвата.

Кроме этого контролировал ещё ряд универмагов, геммологическую лабораторию, алмазную биржу, брокерские конторы, различную коммерческую недвижимость, фирмы по продаже автомобилей и цветных металлов и даже информационное агентство. На сегодняшний день все эти юрлица прекратили своё существование.

Также известно, что помимо России Гриша Таганский активно вёл бизнес за рубежом. В США Рабинович был одним из инвесторов знаменитого ресторана "Распутин", находившегося на углу Кони-Айленд-авеню и авеню Х в Бруклине.

При жизни Рабинович контролировал десятки юрлиц. Фото © Spark-interfax.ru

На Украине Рабинович был президентом "Норд-Банка", который за 1,4 млн долларов в 1994 году он купил с Вячеславом Иваньковым (Япончик) и видным членом бригады Магадана Леонидом Ройтманом (Лёня Длинный). Банк обслуживал одесский морской порт.

В столице Латвии Риге авторитетный бизнесмен владел компаниями General Investment Corporation и Global Fashion Group, управлявшими известными рижскими магазинами модной одежды Palazzo Italia, Ermenegildo Zegna, Richmond и City Fashion Outlet.

Григорий Рабинович. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Из материалов уголовных дел можно понять, что различные фирмы, принадлежащие таганской ОПГ, были или даже существуют сейчас в Европе — в частности, в Испании. Там члены группировки вкладывались в предприятия туриндустрии.

Что ещё известно про Гришу Таганского?

Григорий Рабинович родился в 1956 году в Узбекистане, в Ташкенте. Известно, что регистрировался авторитетный бизнесмен в обычной кирпичной хрущёвке на ул. Каховка, что в районе Зюзино на юге столицы. При этом появлялся и на Рублёвке — в элитном посёлке дома отдыха "Успенское". Перемещаться по Москве предпочитал на внедорожниках Range Rover. Также известно, что у Рабиновича кроме российского было как минимум ещё одно гражданство — американское.

После себя Гриша Таганский оставил десятки миллионов рублей долгов. Фото © Fssp.gov.ru

С 2015-го по 2023 год в отношении Рабиновича судебные приставы завели 15 исполнительных производств по задолженностям на общую сумму около 50 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов