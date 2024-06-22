И целой жизни мало: Сколько лет будет возвращать долг 47 млн экс-губернатор Никита Белых, вышедший на свободу Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отсидев весь срок, но при этом так и не выплатил почти 50 миллионов рублей штрафа. Какие у него есть варианты и на сколько лет может это всё затянуться? 21 июня, 21:19 Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отсидев весь срок. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в пятницу вышел на свободу, полностью отсидев положенный срок. К этому моменту экс-чиновник подготовился заранее — написал обращение журналистам, в котором попросил в ближайшее время его не беспокоить. По его словам, чтобы заняться здоровьем, близкими и поработать с адвокатами. Юристы Белых нужны не только из-за продолжающихся в его отношении уголовных дел, но и из-за присуждённого ему штрафа почти 50 млн рублей, который он так и не выплатил.

За что судили Никиту Белых

Напомним, экс-чиновника задержали в московском ресторане 24 июня 2016 года. Он взял 150 тыс. евро у бизнесмена Юрия Судгаймера за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании. Взятый с поличным губернатор заявил, что полученные средства предназначались для нужд Кирова.

Обращение Белых, которое он адресовал встречающим его у ворот СИЗО журналистам. Фото © Telegram / SHOT

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы вынес приговор по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Помимо этого в качестве дополнительного наказания суд назначил уголовный штраф за коррупционное преступление в размере 48,2 миллиона рублей.

Почему Белых не выплатил штраф

Несмотря на то что срок Никита Белых отмотал от звонка до звонка, долг никуда не делся: за время отсидки бывший губернатор по-прежнему должен огромную сумму. Сейчас в его отношении ФССП открыто 21 исполнительное производство на общую сумму 47,3 миллиона рублей. Из них 47 млн — долг по штрафу, куда включены задолженность по расходам и исполнительский сбор. Остальные 300 тысяч — взыскания по налогам, задолженность по коммуналке, госпошлины и исполнительские сборы.

Более 20 исполнительных производств на сумму 47 млн рублей. Почти всё из них — уголовный штраф за коррупцию. Фото © fssp.gov.ru

За время отбывания срока на зоне Никита Белых работал библиотекарем, ведущим новостей на тюремном радио, а также в швейном цеху — шил детские игрушки. Известно, что в то время его тюремная зарплата составляла около семи тысяч рублей: в учреждениях ФСИН обычно так и платят заключённым — примерно на уровне МРОТ.

При этом, как рассказывают сами сидельцы, в реальности до кармана доходят и вовсе копейки: обычно весь доход тратится на различные издержки — питание, налоги и прочее. В случае с Белых, как тогда писали СМИ, половина его зарплаты уходила на погашение штрафа. Таким образом, учитывая, что бывший губернатор работал даже не всё время своего заключения, за восемь лет он мог выплатить не более 300 тыс. рублей.

Никита Белых в рязанской колонии ИК № 5. Фото © president-sovet.ru

Какое имущество Белых арестовал суд

За полтора года до вынесения приговора — в августе 2016 года — Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Белых. Под санкции попали дом и участок в Одинцовском районе Подмосковья, автомобиль, квартира в Перми, доля в другой пермской квартире, а также были арестованы 400 тыс. рублей, находившиеся на банковских счетах бывшего губернатора.

Его адвокаты пытались оспорить решение, но удалось это лишь частично: суд вывел из-под ареста дом и участок в Московской области, согласившись, что на тот момент де-юре они принадлежали не Белых, а его супруге Элле.

Пара рассталась официально ещё до получения им взятки. Речь идёт об особняке в посёлке Немчиновка, официально расположенном на семи сотках земли. Несмотря на небольшие наделы, недвижимость здесь дорогая: стоимость домов по соседству доходит до 90 млн рублей.

Так выглядит особняк супруги Белых со спутника. Землю под ним в своё время Белых приобретал на своё имя. Фото © yandex.ru

Что у Белых есть сейчас

В Кирове Белых занимал квартиру на улице Андрея Упита. Двушка площадью 51,5 кв. м находится в новостройке практически на выезде из города. Такие же в этом доме здесь продают за 4,5–5 млн рублей. Возможно, это было служебное жильё.

В Перми его бывшая супруга Элла проживает в высотке на улице Газеты "Звезда". Там на 17-м мансардном этаже расположена 4-комнатная квартира площадью 173 квадрата. Жильё здесь стоит уже вполне по-московски — около 120 тыс. рублей за квадратный метр, то есть её рыночная стоимость может составлять около 20 млн. Похоже, именно здесь и находится арестованная доля Белых.

Сам же экс-губернатор в краевом центре, похоже, может владеть квартирой площадью 74 кв. м в сталинке на центральном Комсомольском проспекте. Предложений в этом доме сейчас нет, но в соседних цена квадрата колеблется в пределах 100–135 тыс. рублей. Таким образом, эта квартира может стоить до 10 млн рублей.

Белых взял 150 тыс. евро у бизнесмена Юрия Судгаймера за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании. Фото © Пресс-служба Следственного комитета РФ

Как Белых будет выплачивать 47 миллионов

Учитывая, что за все восемь лет срока Никита Белых не выплатил штраф, сейчас у него есть несколько вариантов.

Первый — устроиться на работу и гасить долг из заработной платы. Согласно приговору суда, Белых лишён права в течение трёх лет после освобождения занимать должности в органах госвласти, муниципальных органах и подобных, но при этом Мосгорсуд снял с него ограничение на занятие должностей в сфере образования.

По данным статистики, в 2024 году средняя заработная плата преподавателя вуза в Москве составляет 159 840 рублей, в колледже — 147 600, а в школе — 127 670. Таким образом, даже если Белых устроится преподавателем и будет отдавать всю свою зарплату на погашение долга, 49-летнему сотруднику понадобится проработать в высших учебных заведениях 24,5 года — по сути, до 74 лет.

Если отдавать только половину зарплаты, чтобы расплатиться, Белых, скорее всего, не хватит жизни: в институте, например, придётся отработать 50 лет.

Второй путь — распродать имущество. Третий — объявление о банкротстве. По словам адвоката Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максима Калинова, банкротство — худший вариант.

— В этом случае легче всего договариваться с государством. Как правило, в приговорах не указываются ни способы, ни сроки выплаты штрафов, то есть здесь остаётся поле для манёвра, — говорит юрист. — Например, можно договориться часть долга погасить проданным имуществом, а оставшуюся сумму выплачивать в течение какого-то разумного времени. Банкротство же всё равно приведёт к той же распродаже, только после процедуры у Белых будет ещё больше ограничений в действиях, чем есть сейчас.

Авторы Евгений Кузнецов