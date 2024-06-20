От бутылки до путаны: Кто проносит в СИЗО и колонии запрещёнку и сколько это стоит В Сети до сих пор обсуждают недавний захват в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1. У арестантов оказались телефоны, ножи и даже флаг ИГИЛ*. Телеграм-канал SHOT и Life.ru выяснили, как всё это оказывается в СИЗО и колониях, сколько стоит услуга. 19 июня, 21:19 6862 6862 Как сообщает SHOT, незаконный канал поставок запрещённых предметов и услуг в учреждение организовали сами сотрудники. Коллаж © Life. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zwiebackesser, Andrii Spy_k

Популярные товары у зэков и их стоимость

Самые востребованные нелегальные товары за решёткой — мобильные телефоны и роутеры, зарядные устройства, сим-карты, наушники, алкоголь и наркотики. Всё, что трудно получить, имеет совсем другую цену, чем на воле. Наценка — в разы.

По данным телеграм-канала SHOT, ножовку, которой террористы вскрыли окно в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, им продали в изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Из-под полы там можно было купить самые разные предметы, в том числе запрещённые наручные часы (такие, например, были на руке одного из ваххабитов), и даже оплатить киносеансы в камере.

Например, в СИЗО торговали сим-картами для мобильной связи. Одна штука обойдётся в 1–1,5 тысячи рублей. Кнопочный телефон к ней будет стоить уже 10 тыс. Если хочется "как на воле" — смартфон с сенсорным экраном, — от 25 тыс. за самые простенькие модели.

Часы, которые заметили у одного из захватчиков ростовского СИЗО. Фото © Telegram / SHOT

Алкоголь на зоне — товар ликвидный и поэтому очень дорогой. Доставить в ростовское СИЗО пол-литра водки стоит от трёх до 10 тысяч рублей — кто как договорится. Виски ещё дороже — около 15 тысяч. Если наркотики на воле в среднем стоят 1,5–2 тысячи за грамм, то за решёткой цена доходит до ста долларов. Наличные рубли и доллары также являются ходовым товаром в СИЗО и колониях.

Как переправляют запрещёнку

Как сообщает SHOT, незаконный канал поставок запрещённых предметов и услуг в учреждение организовали сами сотрудники. Предварительно — отдела режима и безопасности СИЗО-1.

Этому есть объяснение. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, зарплата в регионах у младшего инспектора СИЗО составляет 25–28 тыс. рублей в месяц, поэтому у некоторых сотрудников возникает соблазн заработать на доставке в камеры запрещёнки. Однако и риск большой. Управление собственной безопасности ФСИН не дремлет, и у него тоже есть план по задержанию коррупционеров. Впрочем, как пояснил Лайфу источник, сидящие в СИЗО арестанты-оптовики стараются не связываться с персоналом, потому что инспектор может пронести только один-два телефона. Проще заказать целую партию гаджетов или другой запрещёнки через другие каналы.

Для этого договариваются с вольнонаёмным персоналом, который имеет доступ в СИЗО. Например, водители фургонов, доставляющие в тюрьму продукты, или рабочие. Именно они завозят на зону инструмент, материалы, вещи, в которые можно спрятать посылку.

В мае в столичном СИЗО "Бутырка" перехватили партию тапочек, в которых было обнаружено 117 пакетов с наркотиками. Ранее вольнонаёмные рабочие привезли в тюрьму банки с краской и мешки со строительной смесью, набитые мобильными телефонами, зарядками и наушниками.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, зарплата в регионах у младшего инспектора СИЗО составляет 25–28 тыс. рублей в месяц, поэтому у некоторых сотрудников возникает соблазн заработать на доставке в камеры запрещёнки. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Другой канал для запрещёнки — хозяйственный отряд СИЗО. В нём работают осуждённые по "лёгким" статьям и у кого условия содержания значительно мягче всех остальных. Они имеют право относительно свободно перемещаться почти по всей территории СИЗО и исправительного учреждения. Зэки получают информацию с воли, когда точно и где перебросят посылку, поэтому в нужное время забирают её и передают адресатам.

Как перебрасывают посылки

Арсенал средств, пожалуй, ограничен лишь фантазией организаторов. Например, в апреле этого года в Нижнем Новгороде большую партию контрабанды привезли в ИК-6 в обычных газовых баллонах для пропана. У них оказалось двойное дно, в котором охрана колонии обнаружила 130 мобильных телефонов, 115 сим-карт, 4,5 литра алкоголя, газовые зажигалки, дрожжи, флеш-карты, адаптеры, 10 гарнитур для мобильных телефонов, зарядные устройства, комплектующие к мобильным телефонам и много чего по мелочи.

Очень часто используют животных. В мае 2024 года сотрудники ИК-16 в Самарской области поймали кота, который пытался пронести в ошейнике партию наркотиков заключённым. Ранее в Татарстане задержали кошку-наркодилера. Животное, жившее в отряде с заключёнными, переправили на волю, где подельники несколько дней морили питомца голодом. После этого злоумышленники надели на кошку ошейник с наркотиками и выпустили неподалёку от колонии, в которой сидел их приятель. Охрана колонии проявила бдительность, кошку поймали, запрещёнку изъяли.









Посылки часто прячут в продуктах питания. Так, например, на Урале одному из заключённых таким образом пытались передать колбасу с телефоном внутри, а на Камчатке сотрудники ФСИН при проверке бандероли нашли в вафлях сим-карты и упаковки с наркотиками. В той же столичной "Бутырке" партию наркотиков нашли в посылке с финиками.

В последнее время курьеры используют дроны, которые способны "взять на борт" около полукилограмма груза. Операторы запускают "птички" с расстояния километр-полтора и сажают прямо под нужные окна. Сейчас с такого рода перебросом борются с помощью глушилок.

Глушилки, правда, не помогут от "арбалетчиков". Наркотики и сим-карты приматывают к стрелам и запускают на охраняемую территорию. Один такой попался возле свердловской колонии № 19. Ночью мужчина подплыл на лодке к жилой зоне учреждения и стрелял на её территорию из арбалета. Часовые смогли отреагировать и задержать стрелка. В лодке у стрелка были обнаружены четыре стрелы, но сам арбалет он успел выкинуть в воду.

Наркотики и сим-карты приматывают к стрелам и запускают на охраняемую территорию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MariaNikiforova

Как зэки покупают путан

Купить любовь за колючей проволокой тоже не проблема. Например, арестантов обслуживают дамы лёгкого поведения, оформленные юристами.

— Адвокаты имеют право посещать в СИЗО и колониях своих подопечных, для общения выделяется специальная комната, которую запрещено прослушивать, в ней есть только видеокамера. Девочек оформляют адвокатами и в этом качестве отправляют на свидания с клиентами в СИЗО, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Были случаи, когда зэкам дарили любовь правозащитницы. Несколько лет назад в ИК-3 в Свердловской области зачастили привлекательные члены Общественной наблюдательной комиссии. Девушки получали возможность встречаться с клиентами в помещении без охраны и видеонаблюдения. Разговор о тюремном быте заканчивался интимом. Одна из них — Лариса — неоднократно наведывалась с визитами к отбывающему срок криминальному авторитету.

Как остановить передачу запрещёнки в СИЗО и колонии? 0 Усилить контроль за заключенными и персоналом тюрем Прибавить зарплату персоналу тюрем Поставить глушилки везде, тогда и телефоны не нужны Пусть с этим разбирается ФСИН