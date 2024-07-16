Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе Решилась судьба двух генералов криминального мира: Шишкана отправили на пожизненное за убийства, а Шакро Молодого освободили по УДО. Как выяснил Life.ru, у авторитетов разные судьбы, но похожие семьи. Их жён и наследников объединяет любовь к красивой жизни на Западе. 15 июля, 21:19 Слева Захарий Калашов (Шакро Молодой) и его дочь, справа — Олег Медведев (Шишкан). Коллаж © Life. Обложка © primecrime, © ТАСС / Антон Новодережкин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalashhik

Семья Шакро: дольче вита в Лондоне

В марте раньше срока из колонии ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края вышел на свободу 70-летний Захарий Калашов, более известный в криминальном мире как Шакро Молодой. Его ждала 44-летняя Марина Голдберг. Похоже, что это гражданская жена. Она загадочная личность. Считается, что она родилась в Апшеронске, затем переехала в город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. В 2003 году Марина Голдберг переехала из города нефтяников в Москву.

Марина Голдберг riamediabank.ru. Фото © dgphoto

Старшая дочь Шакро, выпускница МГИМО, сейчас раскручивает гламурный блог. Девушка называет себя Марией Калашик. У неё шестнадцать тысяч подписчиков в "Интаграме"* и сто тысяч в "Тиктоке". Она освещает жизнь Лондона, ходит по изысканным ресторанам, хвастается покупками из модного универмага Harrods, часто меняет луки ценой около тысячи фунтов стерлингов, не считая драгоценности и дорогие часы. Отдельные её слабости — сумочки Hermes и Chanel.

Наряды Марии Калашик. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalashhik

Мария Калашик учится в бизнес-школе Байес Лондонского университета, но по её соцсетям этого не скажешь. Там дольче вита с бесконечными бутиками, устрицами и дорогими напитками. Недавно Калашик в пышной шляпе посетила Royal Ascot — традиционные королевские скачки, одно из главнейших светских событий Британии. На днях со стадиона "Тоттенхэма" смотрела цирковое шоу. Лондонская квартира у неё тоже что надо. Внутри дизайнерская мебель, из окна вид на Биг-Бен. Мария много путешествует, чаще всего заезжая в ОАЭ и Францию, в страны, с которыми связывали её мать Марину Голдберг.

Мари Калашик любит изысканную еду. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalashhik

Бизнеса в России у членов семьи Шакро нет. Возможно, был у гражданской жены. До 2019 года (скандала со стрельбой в ресторане на Рочдельской улице) женщина по фамилии Голдберг владела третью фирмы "Дом культуры", у которой были право аренды на 49 лет участка земли под развлекательным центром Golden Palace и право собственности на бренд стриптиз-клуба Golden Girls. Это всё легендарные в девяностые заведения. Юрлицо реорганизовывалось, меняло название, судилось с Департаментом имущества, переписывало активы на менеджмент, скрывало владельцев за сейшельским офшором и трастом из Беверли-Хиллз, а в пандемию было расформировано налоговиками из-за недостоверных юрадреса и гендиректора.

И "Золотой дворец", и стриптиз-клуб живы до сих пор, хоть и давно потеряли прежний лоск.

Golden Girls и Golden Palace. В девяностые здесь было одно из крупнейших столичных казино. Фото © Yandex

По соцсетям и базам видно, что Мария Калашик регулярно бывает в Москве. Для столичной жизни она использует апартаменты ценой до полмиллиарда рублей в "Доме писателей", где жил Михаил Жванецкий. Это необычный клубный ЖК между Тверской улицей и садом "Эрмитаж", рукой подать до Патриков. В каждой квартире балконы, лоджии и зимние сады.

Члены семьи Шакро ещё занимают шикарное домовладение, которое записано на подругу Марины Голдберг, в закрытом посёлке "Коттон Вэй" на Рублёвке. Помпезные интерьеры и куча брендовых сумок по углам как-то светились в криминальных сводках. Эта недвижимость потянет на сотни миллионов рублей.

"Дом писателя" у сада "Эрмитаж". Фото © 2gis

Семья Шишкана: "золотые мили в Москве и в Марбелье

Когда отправляли навсегда в тюрьму 59-летнего Олега Медведева (Шишкан), прошла информация, что его гражданской женой является 44-летняя Лилия Строкина. Это похоже на правду. У пары есть дети. Семья делила одну недвижимость.





Согласно зарубежным регистрам, в нулевых Лилии Строкиной принадлежали салоны красоты Lilia Beauty на острове Малага. Юрлицо имело прописку в Monte Paraiso — самом дорогом квартале Марбельи на 84 пентхауса с тропическими садами, бассейнами и ценником от полутора миллиона евро за жильё. Марбельцы называют этот район "Золотой милей". Может показаться, что у семьи Шишкана там резиденция. На это указывает многое. В местной элитной школе учились дети, дочь указала Марбелью родным городом в соцсетях, сын пользуется андалузским номером телефона, их мать в своё время подавала документы, чтобы они получили гражданство Испании.







Сын Шишкана зарегистрировался в Европе под именем Иван Шишканов Строкин, следует из опубликованного им диплома. Сейчас он работает аналитиком в цюрихском офисе американского банка JPMorgan (вводил против РФ санкции. — Прим. Life). Иван ни дня не проучился в России: начальная школа — Aloha College в Марбелье, старшие классы — King's School в Кентербери, бакалавр — University of Warwick в Уорикшире, магистр — Imperial College в Лондоне, стажировка — Start-Up Chile в Сантьяго.





Дочь Шишкана называет себя София Николь Строкина-Медведева. Как и брат, она отучилась в Aloha College в Марбелье, но дальше пошла своим путём. Она студентка Istituto Europeo di Design в Барселоне.

Если верить базе СПАРК, Лилия Строкина маститая бизнесвумен. В столице она владеет салоном красоты "Лилия Х2", в подмосковных Раменском и Жуковском торговым центром "Океан", долями рынков на Фабричной и Центральной ярмарки на Театральной. Есть и другие бизнесы калибром меньше. Суммарная выручка почти 150 млн рублей.

На родине семья Шишкана занимала красивый особняк в стиле фахверк площадью 800 квадратов с гектаром земли на улице Фурманова в Раменском. Похоже, что его родные пользовались хоромами в ЖК "Новая Остоженка" на Пречистенской набережной — это "Золотая миля", самый дорогой район Москвы. Цена около 200 млн рублей.





Почему криминальные генералы предпочли отправить детей за границу? 0 Чтобы они не повторили их путь Чтобы вкладывать деньги в активы и иметь там запасной аэродром Ради хорошего образования и безопасности Мне нет дела до жизни воров в законе и их детей

Авторы Пётр Егоров