Лайф узнал о доставке "очень важного осуждённого" в ИК № 2 в Покрове. Видео © LIFE

Некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из СИЗО "Кольчугино" в ИК № 2 в городе Покрове Владимирской области, сообщает Лайфу источник.

По данным нашего собеседника, автозак с тремя осуждёнными (в том числе тем самым "очень важным") выехал из СИЗО вчера в 15:40 и прибыл в Покров через 1 час 20 минут. При этом рядом ехал другой автозак, но пустой. Источник объяснил, что это было сделано "из соображений безопасности".

Сейчас "очень важный осуждённый" помещён в отряд с усиленным контролем, затем его планируют перевести в другой. Пока он находится один в трёхместной камере.

Именно в ИК № 2, по последним данным, должен будет отбывать наказание Алексей Навальный. По совпадению, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. Источник ТАСС также заверяет, что Навального всё же доставили в Покров.

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