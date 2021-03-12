Лайф узнал о доставке "очень важного осуждённого" в ИК № 2 в Покрове — видео
Именно там должен будет отбывать наказание Алексей Навальный. По данным адвокатов, его вывезли из СИЗО в неизвестном направлении.
Лайф узнал о доставке "очень важного осуждённого" в ИК № 2 в Покрове. Видео © LIFE
Некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из СИЗО "Кольчугино" в ИК № 2 в городе Покрове Владимирской области, сообщает Лайфу источник.
По данным нашего собеседника, автозак с тремя осуждёнными (в том числе тем самым "очень важным") выехал из СИЗО вчера в 15:40 и прибыл в Покров через 1 час 20 минут. При этом рядом ехал другой автозак, но пустой. Источник объяснил, что это было сделано "из соображений безопасности".
Сейчас "очень важный осуждённый" помещён в отряд с усиленным контролем, затем его планируют перевести в другой. Пока он находится один в трёхместной камере.
Именно в ИК № 2, по последним данным, должен будет отбывать наказание Алексей Навальный. По совпадению, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. Источник ТАСС также заверяет, что Навального всё же доставили в Покров.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В УФСИН заявили, что не будут публично объявлять о доставке осуждённого в колонию, а сообщат об этом только родным блогера.
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