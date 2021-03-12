Лайф снял на видео автозаки, которые двигались из "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального"
Ранее в пятницу адвокаты оппозиционера заявили, что его этапировали из СИЗО в якобы неизвестном направлении.
Лайф снял автозаки, которые двигались из СИЗО "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального". Видео © LIFE
Два автозака выехали из ворот СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области вскоре после вчерашнего визита к Алексею Навальному его адвокатов Вадима Кобзева и Ольги Михайловой. Машины проследовали до исправительной колонии в городе Покрове, где оппозиционер должен отбывать наказание по делу "Ив Роше".
Отметим, что подтверждения информации о доставке Навального в Покров 11 марта у Лайфа пока нет. Ранее его адвокаты лишь сообщили, что блогера этапировали из СИЗО в якобы неизвестном направлении.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В итоге, по последним данным, Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покрове.
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