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Лайф снял на видео автозаки, которые двигались из "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального"

Ранее в пятницу адвокаты оппозиционера заявили, что его этапировали из СИЗО в якобы неизвестном направлении.

12 марта 2021, 12:44

Лайф снял автозаки, которые двигались из СИЗО "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального". Видео © LIFE

Два автозака выехали из ворот СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области вскоре после вчерашнего визита к Алексею Навальному его адвокатов Вадима Кобзева и Ольги Михайловой. Машины проследовали до исправительной колонии в городе Покрове, где оппозиционер должен отбывать наказание по делу "Ив Роше".

Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Отметим, что подтверждения информации о доставке Навального в Покров 11 марта у Лайфа пока нет. Ранее его адвокаты лишь сообщили, что блогера этапировали из СИЗО в якобы неизвестном направлении.

Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино"

Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино"

Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В итоге, по последним данным, Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покрове.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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