Лайф снял на видео автозаки, которые двигались из "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального"

Лайф снял автозаки, которые двигались из СИЗО "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального". Видео © LIFE

Отметим, что подтверждения информации о доставке Навального в Покров 11 марта у Лайфа пока нет. Ранее его адвокаты лишь сообщили, что блогера этапировали из СИЗО в якобы неизвестном направлении.